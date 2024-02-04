Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в ударе по Ил-76
- AP
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«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, «прикрывая» её просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его», — говорится в заявлении.
24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военные поразили российский самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.