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Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в ударе по Ил-76

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Владимир Зеленский намерен обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолёту Ил-76 в Белгородской области, в результате которого погибли украинские военнопленные. Об этом сообщило издание Politika.
Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в ударе по Ил-76
  • AP
  • © krainian Presidential Press Office

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, «прикрывая» её просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его», — говорится в заявлении.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военные поразили российский самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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