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ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 95 военных

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что российскими войсками также были уничтожены станция РЛС ВСУ, квадроцикл и БПЛА «Фурия».

Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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