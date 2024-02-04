ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 95 военных
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что российскими войсками также были уничтожены станция РЛС ВСУ, квадроцикл и БПЛА «Фурия».
Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
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