ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 95 военных

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что российскими войсками также были уничтожены станция РЛС ВСУ, квадроцикл и БПЛА «Фурия». Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.