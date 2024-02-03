Депутат Чепа: план Киева сдвинуть «демилитаризованную зону до Москвы» нереален

Депутат Государственной думы России Алексей Чепа подчеркнул, что планы киевского режима отодвинуть «демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга» нереально реализовать.

Таким образом депутат прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который выступил за то, чтобы «демилитаризованная зона» была продвинута с украинской стороны до Москвы и Санкт-Петербурга.

Чепа назвал эти планы очевидными глупостями.

«Это заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов.