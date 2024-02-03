МО: потери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2245 военнослужащих

Вооружённые силы Украины с 27 января по 3 февраля потеряли более 2245 военнослужащих на Донецком направлении. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что на указанном направлении за неделю было уничтожено пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

В сообщении также указывается, что российские войска нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, а также Переездное и Георгиевка в ДНР.

Помимо этого, армия России за неделю нанесла 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВСУ.