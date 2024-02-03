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В Кривом Роге после взрывов частично пропал свет

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Часть Кривого Рога осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В Кривом Роге после взрывов частично пропал свет
  • AP

В своём Telegram он заявил о ряде взрывов в Кривом Роге. По словам Лысака, обесточены «две котельные, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов».

В ночь на 3 февраля взрывы раздались в городе Кривой Рог, а также в Харьковской области Украины.

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