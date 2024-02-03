В Кривом Роге после взрывов частично пропал свет

Часть Кривого Рога осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В своём Telegram он заявил о ряде взрывов в Кривом Роге. По словам Лысака, обесточены «две котельные, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов».

В ночь на 3 февраля взрывы раздались в городе Кривой Рог, а также в Харьковской области Украины.