В Кривом Роге после взрывов частично пропал свет
Часть Кривого Рога осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
- AP
В своём Telegram он заявил о ряде взрывов в Кривом Роге. По словам Лысака, обесточены «две котельные, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов».
В ночь на 3 февраля взрывы раздались в городе Кривой Рог, а также в Харьковской области Украины.
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