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Жителю Еревана избрали меру пресечения за осквернение памятника блокадникам

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Следственный комитет Армении избрал меру пресечения в отношении Самвела Шириняна, задержанного ранее за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.
Жителю Еревана избрали меру пресечения за осквернение памятника блокадникам
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sputnik Армения, СК в качестве меры пресечения в отношении Шириняна избрал «запрет на отсутствие». РИА Новости поясняет, что речь идёт о подписке о невыезде.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

Глава СК России Александр Бастрыкин после этого поручил завести уголовное дело. По словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.

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