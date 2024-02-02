Жителю Еревана избрали меру пресечения за осквернение памятника блокадникам
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Как сообщает Sputnik Армения, СК в качестве меры пресечения в отношении Шириняна избрал «запрет на отсутствие». РИА Новости поясняет, что речь идёт о подписке о невыезде.
Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.
Глава СК России Александр Бастрыкин после этого поручил завести уголовное дело. По словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.