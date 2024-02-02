Жителю Еревана избрали меру пресечения за осквернение памятника блокадникам

Следственный комитет Армении избрал меру пресечения в отношении Самвела Шириняна, задержанного ранее за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.

Как сообщает Sputnik Армения, СК в качестве меры пресечения в отношении Шириняна избрал «запрет на отсутствие». РИА Новости поясняет, что речь идёт о подписке о невыезде.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

Глава СК России Александр Бастрыкин после этого поручил завести уголовное дело. По словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.