RT в Telegram
Подпишись

Путин: работники ОПК России доказали, что достойны наших великих предков

Короткая ссылка
Настоящий прорыв и трудовой подвиг совершила оборонная промышленность России за время проведения СВО. Работники отрасли доказали, что достойны великих предков, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин: работники ОПК России доказали, что достойны наших великих предков
  • РИА Новости

Выступая 2 февраля на встрече с участниками форума «Всё для победы!», Путин отметил, что речь идёт об оборонных предприятиях, а также научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро.

«Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи президент России сообщил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить