Путин: работники ОПК России доказали, что достойны наших великих предков
- РИА Новости
Выступая 2 февраля на встрече с участниками форума «Всё для победы!», Путин отметил, что речь идёт об оборонных предприятиях, а также научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро.
«Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков», — подчеркнул глава государства.
Также в ходе встречи президент России сообщил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз.