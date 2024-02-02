Путин: работники ОПК России доказали, что достойны наших великих предков

Настоящий прорыв и трудовой подвиг совершила оборонная промышленность России за время проведения СВО. Работники отрасли доказали, что достойны великих предков, заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая 2 февраля на встрече с участниками форума «Всё для победы!», Путин отметил, что речь идёт об оборонных предприятиях, а также научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро.

«Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи президент России сообщил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз.