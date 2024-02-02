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Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили более 100 военных

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Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Южно-Донецком направлении составили более 100 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили более 100 военных
  • AP

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии огневое поражение в районе населённого пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30», — говорится в сводке.

Ранее стало известно, что подразделения южной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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