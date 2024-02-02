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Правительство ФРГ: Берлин не интересуется, как Киев использует немецкое оружие

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Правительство Германии не интересуется тем, как именно украинская армия использует оружие, поставленное немецкими властями, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Берлин не несёт ответственность за то, как применяются системы вооружений руками украинских военных, отметил он.
Правительство ФРГ: Берлин не интересуется, как Киев использует немецкое оружие
  • РИА Новости

Хебештрайту задали вопрос, знает ли немецкий кабмин детали о применении Киевом германского оружия.

«Категорически нет. С передачей систем вооружений Украине для нас не только заканчивается ответственность за эти системы, но и ограничиваются сведения о ней», — цитирует его ответ ТАСС.

24 января украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. Следственный комитет выяснил, что самолёт был сбит американской системой Patriot.

В декабре власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней. В январе стало известно, что правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину.

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