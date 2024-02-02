Правительство ФРГ: Берлин не интересуется, как Киев использует немецкое оружие
- РИА Новости
Хебештрайту задали вопрос, знает ли немецкий кабмин детали о применении Киевом германского оружия.
«Категорически нет. С передачей систем вооружений Украине для нас не только заканчивается ответственность за эти системы, но и ограничиваются сведения о ней», — цитирует его ответ ТАСС.
24 января украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. Следственный комитет выяснил, что самолёт был сбит американской системой Patriot.
В декабре власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней. В январе стало известно, что правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину.