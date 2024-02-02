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Спикер ВС Украины Игнат матом ответил на вопросы об истребителях F/A-18 Hornet

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Представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в своих социальных сетях ответил матом украинцам, которые задавали вопросы по поводу австралийских истребителей F/A-18 Hornet.
Спикер ВС Украины Игнат матом ответил на вопросы об истребителях F/A-18 Hornet
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно», — отреагировал Игнат на сообщение одного из пользователей.

Другому пользователю спикер ВСУ ответил матом, что тот говорит глупости.

Ранее газета AFR писала, что высокопоставленный офицер Воздушных сил ВС Украины в ходе встречи в прошлом году с представителями Австралии по поводу поставки истребителей F/A-18 Hornet заявил, что украинской армии не нужен «летающий хлам».

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