Спикер ВС Украины Игнат матом ответил на вопросы об истребителях F/A-18 Hornet
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Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».
«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно», — отреагировал Игнат на сообщение одного из пользователей.
Другому пользователю спикер ВСУ ответил матом, что тот говорит глупости.
Ранее газета AFR писала, что высокопоставленный офицер Воздушных сил ВС Украины в ходе встречи в прошлом году с представителями Австралии по поводу поставки истребителей F/A-18 Hornet заявил, что украинской армии не нужен «летающий хлам».