Поставка западными странами Вооружённым силам Украины всё более мощных систем вооружений не поможет Киеву одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.

«После двух лет жестоких боёв, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, российское командование знает, какое вооружение страны Запада будут поставлять Украине, и поэтому обладает достаточным количеством времени на разработку эффективной тактики противостояния этому оружию.

Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Соединённые Штаты уже передавали Вооружённым силам Украины высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, российская армия располагает средствами борьбы с ними.