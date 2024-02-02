«Укрэнерго»: подстанция получила повреждения в Кривом Роге

Подстанция получила повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Об этом компания написала в Telegram.

«Зафиксированы повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе обесточены бытовые и промышленные производители.

Ранее в Кривом Роге прогремел взрыв.