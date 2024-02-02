«Укрэнерго»: подстанция получила повреждения в Кривом Роге
Подстанция получила повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Об этом компания написала в Telegram.
«Зафиксированы повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе обесточены бытовые и промышленные производители.
Ранее в Кривом Роге прогремел взрыв.
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