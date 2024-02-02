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Сальдо: в Херсоне остаётся всё меньше жителей из-за невыносимых условий

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в находящемся под контролем украинской армии городе Херсон остаётся всё меньше жителей из-за невыносимых условий.

«Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По слова губернатора, ВСУ ведут фортификационные работы в городе, чтобы предотвратить возможное наступление ВС России.

Сальдо добавил, что в основном в Херсоне остались представители старшего поколения, так как им тяжело уехать и оставить собственные дома.

Ранее он сообщил, что ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Херсонской области.

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