Пашинян: Армении нужна боеспособная армия для защиты границ

Армении нужна боеспособная армия, которая сможет защищать территорию в пределах границ бывшей Армянской ССР, считает премьер республики Никол Пашинян.

Об этом он сказал в интервью Общественному радио Армении.

«У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении. Но когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы», — цитирует премьера ТАСС.

Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, между Баку и Ереваном де-факто уже установился мир.