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Пашинян: Армении нужна боеспособная армия для защиты границ

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Армении нужна боеспособная армия, которая сможет защищать территорию в пределах границ бывшей Армянской ССР, считает премьер республики Никол Пашинян.
Пашинян: Армении нужна боеспособная армия для защиты границ
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Об этом он сказал в интервью Общественному радио Армении.

«У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении. Но когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы», — цитирует премьера ТАСС.

Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, между Баку и Ереваном де-факто уже установился мир.

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