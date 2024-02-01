Военный эксперт Самуль: Запад может вынудить Киев капитулировать в 2025 году

Запад может вынудить Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль.

«Если мы останемся в таком же положении, как и сейчас, в 2025 году, то нам просто скажут «нужно подписывать», чтобы смягчить, они не назовут это капитуляцией», — приводит РИА Новости его слова в интервью Radio NV.

Ранее газета The Times писала, что если республиканцы в американском конгрессе не разблокируют помощь Киеву, то артиллерийские снаряды закончатся у Вооружённых сил Украины к концу февраля.