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Военный эксперт Самуль: Запад может вынудить Киев капитулировать в 2025 году

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Запад может вынудить Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль.
Военный эксперт Самуль: Запад может вынудить Киев капитулировать в 2025 году
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Если мы останемся в таком же положении, как и сейчас, в 2025 году, то нам просто скажут «нужно подписывать», чтобы смягчить, они не назовут это капитуляцией», — приводит РИА Новости его слова в интервью Radio NV.

Ранее газета The Times писала, что если республиканцы в американском конгрессе не разблокируют помощь Киеву, то артиллерийские снаряды закончатся у Вооружённых сил Украины к концу февраля.

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