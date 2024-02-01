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ВС России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении за сутки

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Российские войска за минувшие сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении.
ВС России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении за сутки
  • РИА Новости

«На Купянском направлении... отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, потери противника составили более 125 военных.

Кроме того, Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю Краснолиманского направления и нанесли поражение украинской армии у Серебрянского лесничества.

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