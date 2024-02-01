ВС России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении за сутки

Российские войска за минувшие сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении.

«На Купянском направлении... отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, потери противника составили более 125 военных.

Кроме того, Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю Краснолиманского направления и нанесли поражение украинской армии у Серебрянского лесничества.