В Донецке мирный житель погиб при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ
Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооружённых сил Украины в Петровском районе Донецка.
- globallookpress.com
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, речь идёт о мужчине 1960 года рождения.
Ранее правительство ЛНР сообщило о гибели пенсионерки в Зимогорье при ударе беспилотника ВСУ по дому пожилой женщины.
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