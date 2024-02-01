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В Донецке мирный житель погиб при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ

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Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооружённых сил Украины в Петровском районе Донецка.
В Донецке мирный житель погиб при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, речь идёт о мужчине 1960 года рождения.

Ранее правительство ЛНР сообщило о гибели пенсионерки в Зимогорье при ударе беспилотника ВСУ по дому пожилой женщины.

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