Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооружённых сил Украины в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, речь идёт о мужчине 1960 года рождения.

Ранее правительство ЛНР сообщило о гибели пенсионерки в Зимогорье при ударе беспилотника ВСУ по дому пожилой женщины.