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Рогов: Каменско-Днепровский район подвергся массированному обстрелу ВСУ

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Каменско-Днепровский район в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
Рогов: Каменско-Днепровский район подвергся массированному обстрелу ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня начиная с двух часов ночи укронацисты подвергли массированному обстрелу село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе», — говорится в сообщении.

По его словам, зафиксировано не менее пяти прилётов.

Рогов добавил, что в результате атаки повреждения получили не менее пяти домовладений и газовая труба. Кроме того, произошёл обрыв линии электропередачи.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ВСУ сбросили беспилотник на гражданский автомобиль в ДНР, два человека погибли.

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