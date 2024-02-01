Рогов: Каменско-Днепровский район подвергся массированному обстрелу ВСУ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Каменско-Днепровский район в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня начиная с двух часов ночи укронацисты подвергли массированному обстрелу село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе», — говорится в сообщении.

По его словам, зафиксировано не менее пяти прилётов.

Рогов добавил, что в результате атаки повреждения получили не менее пяти домовладений и газовая труба. Кроме того, произошёл обрыв линии электропередачи.



По предварительным данным, пострадавших нет.

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