Рогов: Каменско-Днепровский район подвергся массированному обстрелу ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня начиная с двух часов ночи укронацисты подвергли массированному обстрелу село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе», — говорится в сообщении.
По его словам, зафиксировано не менее пяти прилётов.
Рогов добавил, что в результате атаки повреждения получили не менее пяти домовладений и газовая труба. Кроме того, произошёл обрыв линии электропередачи.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее ВСУ сбросили беспилотник на гражданский автомобиль в ДНР, два человека погибли.