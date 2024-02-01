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В ЛНР погибла пенсионерка при ударе ВСУ по её дому

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Правительство ЛНР сообщило о гибели пенсионерки в Зимогорье при ударе беспилотника ВСУ по дому пожилой женщины.
В ЛНР погибла пенсионерка при ударе ВСУ по её дому
  • РИА Новости

«В результате удара беспилотника ВСУ был частично разрушен жилой дом... Пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла на месте. Её внук — 22-летний парень — получил ранение», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ сбросили беспилотник на гражданский автомобиль в ДНР, два человека погибли.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что шестеро пострадавших в результате обстрела Вооружёнными силами Украины рынка в Донецке в воскресенье, 21 января, остаются в больнице.

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