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РИА Новости: оператор БПЛА вывел через минное поле военного ВСУ, решившего сдаться

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Российский оператор БПЛА вывел украинского военного, решившего сдаться, на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле.

Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» с позывным Старший.

«Недавно был случай: птичкой одного выводили, под нашу птичку он шёл, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — цитирует военного РИА Новости.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен.

Также украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал, что во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег.

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