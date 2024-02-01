РИА Новости: оператор БПЛА вывел через минное поле военного ВСУ, решившего сдаться
Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» с позывным Старший.
«Недавно был случай: птичкой одного выводили, под нашу птичку он шёл, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — цитирует военного РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен.
Также украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал, что во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег.