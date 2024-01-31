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Развожаев: предварительно, в Севастополе сбили больше шести ракет

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отразили массированную атаку на город, по предварительной информации, было сбито больше шести ракет.
Развожаев: предварительно, в Севастополе сбили больше шести ракет
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, сбито больше шести ракет», — говорится в сообщении.

Развожаев добавил, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, повреждены 12 строений из-за упавших обломков.

Пострадавших в результате атак нет.

Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.

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