Развожаев: предварительно, в Севастополе сбили больше шести ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отразили массированную атаку на город, по предварительной информации, было сбито больше шести ракет.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «По предварительной информации, сбито больше шести ракет», — говорится в сообщении. Развожаев добавил, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, повреждены 12 строений из-за упавших обломков. Пострадавших в результате атак нет. Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.