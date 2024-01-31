Развожаев: предварительно, в Севастополе сбили больше шести ракет
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительной информации, сбито больше шести ракет», — говорится в сообщении.
Развожаев добавил, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, повреждены 12 строений из-за упавших обломков.
Пострадавших в результате атак нет.
Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.