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Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из украинского плена

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Министерство обороны России показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена.
Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из украинского плена
  • РИА Новости

«С возвращением домой, парни!» — говорится к подписи к видео.

Ранее в министерстве заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.

Также сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредническое участие при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

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