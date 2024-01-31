Мирный житель погиб, ещё один пострадал при атаке дрона ВСУ на Новую Каховку
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде», — говорится в сообщении.
Ещё один житель получил ранение, его доставили в больницу, добавил Сальдо.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два мирных жителя погибли, ещё шесть, включая ребёнка, получили ранения вследствие обстрелов ВСУ с начала суток.