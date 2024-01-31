RT в Telegram
Подпишись

Мирный житель погиб, ещё один пострадал при атаке дрона ВСУ на Новую Каховку

Короткая ссылка
Мирный житель погиб, ещё один человек пострадал в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области.
Мирный житель погиб, ещё один пострадал при атаке дрона ВСУ на Новую Каховку
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде», — говорится в сообщении.

Ещё один житель получил ранение, его доставили в больницу, добавил Сальдо.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два мирных жителя погибли, ещё шесть, включая ребёнка, получили ранения вследствие обстрелов ВСУ с начала суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить