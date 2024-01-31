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Do Rzeczy: Зеленский просчитался, когда сделал ставку на помощь Берлина

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Владимир Зеленский сделал ошибку, когда поставил ставку на помощь Германии после того, как США стали меньше поддерживать Украину. Об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью польскому изданию Do Rzeczy.
Do Rzeczy: Зеленский просчитался, когда сделал ставку на помощь Берлина
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что ФРГ в военном отношении можно назвать карликом, а у Берлина имеются огромные проблемы и бундесвер является небоеспособным.

«Поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — добавил политолог.

Гиль подчеркнул, что Польша также не будет занимать место США в украинском конфликте в связи с польско-украинскими разногласиями.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощи Украине со стороны стран ЕС недостаточно.

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