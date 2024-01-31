Do Rzeczy: Зеленский просчитался, когда сделал ставку на помощь Берлина

Владимир Зеленский сделал ошибку, когда поставил ставку на помощь Германии после того, как США стали меньше поддерживать Украину. Об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью польскому изданию Do Rzeczy.

Он отметил, что ФРГ в военном отношении можно назвать карликом, а у Берлина имеются огромные проблемы и бундесвер является небоеспособным.

«Поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — добавил политолог.

Гиль подчеркнул, что Польша также не будет занимать место США в украинском конфликте в связи с польско-украинскими разногласиями.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощи Украине со стороны стран ЕС недостаточно.