Do Rzeczy: Зеленский просчитался, когда сделал ставку на помощь Берлина
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Он отметил, что ФРГ в военном отношении можно назвать карликом, а у Берлина имеются огромные проблемы и бундесвер является небоеспособным.
«Поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — добавил политолог.
Гиль подчеркнул, что Польша также не будет занимать место США в украинском конфликте в связи с польско-украинскими разногласиями.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощи Украине со стороны стран ЕС недостаточно.