BI: ВСУ больше не могут полагаться на HIMARS из-за российских средств РЭБ

Украинские военные больше не могут эффективно применять реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства и другие самонаводящиеся снаряды из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет Business Insider.

«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur», — сказано в статье.

Отмечается, что улучшение возможностей ВС России в сфере РЭБ снизило эффективность боеприпасов с GPS-наведением, таких как ракеты HIMARS или снаряды Excalibur.

Автор публикации считает, что теперь ВСУ необходимо поставить совершенно новое оружие, которое заменит HIMARS.

Ранее бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер отметил, что оружие Запада не обеспечило эффективное контрнаступление ВСУ.