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Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент

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Украинский конфликт выходит на новую фазу. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент
  • РИА Новости

«Запад даёт сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесённых ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», — цитирует его РИА Новости.

Депутат считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительного изнуряющего конфликта. Шеремет отметил, что традиционным методом ведения боевых действий для них является так называемый блицкриг, а если он провалился, то Запад сворачивает «свою военную агрессию, а военное противостояние переводится в новую фазу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад осознал начало «срыва» украинского проекта.

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