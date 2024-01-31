Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент

Украинский конфликт выходит на новую фазу. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Запад даёт сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесённых ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», — цитирует его РИА Новости.

Депутат считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительного изнуряющего конфликта. Шеремет отметил, что традиционным методом ведения боевых действий для них является так называемый блицкриг, а если он провалился, то Запад сворачивает «свою военную агрессию, а военное противостояние переводится в новую фазу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад осознал начало «срыва» украинского проекта.