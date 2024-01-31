Премьер Белоруссии Головченко отправился с визитом в Россию

Премьер Белоруссии Роман Головченко отправился с рабочим визитом в Россию и Казахстан, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Трехдневный визит правительственной делегации во главе с Романом Головченко начнётся сегодня в Астрахани, где руководитель белорусского правительства проведёт встречу с губернатором области Игорем Бабушкиным», — говорится в заявлении.

Кроме того, политик посетит ряд предприятий и ознакомится с работой особой экономической зоны «Лотос».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики.

Также главы двух стран подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года.