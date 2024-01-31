Сальдо: киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости выразил мнение, что киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту.

По его словам, в планах Киева было обвинить Россию и запугать украинцев.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт», — сказал Сальдо.

Кроме того, он отметил, что на Украине начали говорить о наличии на сбитом борту ракет.

«То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться», — добавил губернатор.

Также Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского после сбитого ВСУ самолёта Ил-76 нет политического будущего.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия сама расследует крушение Ил-76, но открыта для жаждущих правды.