Сальдо: киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76
По его словам, в планах Киева было обвинить Россию и запугать украинцев.
«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт», — сказал Сальдо.
Кроме того, он отметил, что на Украине начали говорить о наличии на сбитом борту ракет.
«То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться», — добавил губернатор.
Также Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского после сбитого ВСУ самолёта Ил-76 нет политического будущего.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия сама расследует крушение Ил-76, но открыта для жаждущих правды.