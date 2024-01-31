RT в Telegram
Подпишись

Сальдо: киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости выразил мнение, что киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту.

По его словам, в планах Киева было обвинить Россию и запугать украинцев.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт», — сказал Сальдо.

Кроме того, он отметил, что на Украине начали говорить о наличии на сбитом борту ракет.

«То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться», — добавил губернатор.

Также Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского после сбитого ВСУ самолёта Ил-76 нет политического будущего.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия сама расследует крушение Ил-76, но открыта для жаждущих правды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить