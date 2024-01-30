РИА Новости: Ил-76 потерял управление из-за поражения двигателей частями ракеты

Российский самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, потерял управление после того, как поражающие элементы ракеты повредили его двигатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.