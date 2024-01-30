Марочко: Киев размещает артиллерию в жилых районах на Купянском направлении

Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населённом пункте Ковшаровка на Купянском направлении.

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

«Так, в населённом пункте Ковшаровка выявлена работа ствольной артиллерии в районе храма Петра и Февронии», — сказал он.

Кроме того, Марочко уточнил, что, помимо ствольной артиллерии, из жилых районов постоянно работает РСЗО.

Залпы, по его словам, фиксируются в основном из жилой застройки 2-го микрорайона.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ обстреливают жилые дома и объекты ЖКХ в населённых пунктах Донбасса.

Также он сообщал, что ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском.