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Политолог Бортник: в Раде зреет бунт против Зеленского

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Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник выразил мнение, что Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к уменьшению полномочий Владимира Зеленского.

Как он отметил в своём видеоблоге, ситуация с изгнанием депутата Марьяны Безуглой в Раде показала, что в парламенте зреет бунт и начинает формироваться большинство за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Бортник уточнил, что сильная власть Зеленского основывалась прежде всего на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Раде, но внутренние конфликты в правящем большинстве, по его словам, приведут к формированию новой коалиции и перераспределению власти в парламенте.

Ранее написавший биографию Зеленского журналист Time Саймон Шустер заявил, что возможные политические амбиции Залужного стали причиной его конфликта с Зеленским.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте приближается большой кризис в связи с желанием многих депутатов сложить мандаты.

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