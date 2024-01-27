ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка войск «Восток» уничтожила более 120 военнослужащих ВС Украины на Южно-Донецком направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, потери ВСУ составили свыше 120 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

11 января в Минобороны России заявили, что российские войска поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, 15 января RT показал кадры с Южно-Донецкого направления, где ВС России уничтожили украинский ЗРК «Стрела-10».