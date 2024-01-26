Боец с позывным Байкал рассказал о работе ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает подразделениям Вооружённых сил России защиту от нападений противника с воздуха на Запорожском направлении. Об этом рассказал начальник расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Байкал.

По его словам, для нападения на российские войска противник чаще всего использует беспилотные летательные аппараты. При этом ВСУ стараются выследить координаты средств ПВО, чтобы нанести по ним удар.

«Поэтому машины постоянно находятся в движении», — отметил Байкал в видеоролике, кадрами которого поделилась пресс-служба Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о двух сбитых силами ПВО в Белгородской области снарядах РСЗО Vampire.