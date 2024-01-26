RT в Telegram
Подпишись

Путин: участники СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц

Короткая ссылка
Ежемесячные выплаты участникам специальной военной операции в среднем составляют порядка 200 тыс. рублей. С заявлением об этом выступил 26 января президент России Владимир Путин.
Путин: участники СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

В ходе встречи со студентами — участниками СВО глава государства подчеркнул, что человек, принимающий участие в боевых действиях, имеет право не только на зарплату, но и на выплату денежного довольствия.

«Она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц», — добавил российский лидер.

Также в ходе встречи Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом для начала СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить