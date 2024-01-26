Путин: участники СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
В ходе встречи со студентами — участниками СВО глава государства подчеркнул, что человек, принимающий участие в боевых действиях, имеет право не только на зарплату, но и на выплату денежного довольствия.
«Она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц», — добавил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом для начала СВО.