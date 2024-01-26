Путин: участники СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц

Ежемесячные выплаты участникам специальной военной операции в среднем составляют порядка 200 тыс. рублей. С заявлением об этом выступил 26 января президент России Владимир Путин.

В ходе встречи со студентами — участниками СВО глава государства подчеркнул, что человек, принимающий участие в боевых действиях, имеет право не только на зарплату, но и на выплату денежного довольствия.

«Она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц», — добавил российский лидер.

Также в ходе встречи Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом для начала СВО.