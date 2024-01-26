Боец ВС России: ВСУ несут потери под Артёмовском из-за плохой коммуникации

Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери на Артёмовском направлении из-за плохой коммуникации войск, заявил старший снайпер группировки войск ВС России Южного военного округа с позывным Киря.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Это (большие потери ВСУ. — RT) из-за плохой коммуникации у них», — сказал собеседник агентства.

Военный привёл в качестве примера ситуацию, когда ВС России обнаружили украинскую группу ротации, ликвидировали троих бойцов ВСУ, а остальные сбежали. По словам снайпера, сбежавшие военные ВСУ не доложили об этом следующей группе, которую позже также встретили ВС России.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли комплексные удары по скоплению ВСУ в Херсонской области и потопили лодку с украинскими десантниками.