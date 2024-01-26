Боец ВС России: ВСУ несут потери под Артёмовском из-за плохой коммуникации
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Это (большие потери ВСУ. — RT) из-за плохой коммуникации у них», — сказал собеседник агентства.
Военный привёл в качестве примера ситуацию, когда ВС России обнаружили украинскую группу ротации, ликвидировали троих бойцов ВСУ, а остальные сбежали. По словам снайпера, сбежавшие военные ВСУ не доложили об этом следующей группе, которую позже также встретили ВС России.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли комплексные удары по скоплению ВСУ в Херсонской области и потопили лодку с украинскими десантниками.