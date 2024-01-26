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Снайпер ВС России: ВСУ под Артёмовском сдаются в плен из-за плотного огня

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На Артёмовском направлении Вооружённые силы Украины сдаются в плен российской армии из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны российских войск.
Снайпер ВС России: ВСУ под Артёмовском сдаются в плен из-за плотного огня
  • РИА Новости

Об этом в беседе с ТАСС рассказал снайпер группировки войск ВС России Южного военного округа с позывным Чех.

По словам собеседника агентства, был период, когда украинские военные передвигались на этом направлении очень нагло, но ВС России это быстро пресекли.

После этого, добавил военный, ВСУ начали передвигаться ползком или вовсе сдаваться в плен.

«Всё непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает», — констатировал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ наносят артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артёмовском направлении.

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