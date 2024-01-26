Экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВС Украины старший лейтенант Николай Мельник заявил, что Киев недостаточно заботится о раненых солдатах.

В интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда» он рассказал, что потерял ногу во время неудачного наступления ВСУ летом прошлого года.

«Человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом всё, давай, аля-улю или берут, списывают», — передаёт его слова РИА Новости.

Он добавил, что никогда не видел и не слышал о том, как власти Украины помогают раненым бойцам.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия не может вести себя как временщики на Украине, оставляя своих раненых на произвол судьбы.

В ноябре начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным «Варяг» заявил, что ВСУ не придерживаются никаких правил ведения боевых действий.