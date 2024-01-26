Артиллеристы группировки «Запад» отразили атаку дронов-камикадзе под Купянском

Артиллеристы батареи 6-й общевойсковой армии западной группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе украиснких войск на Купянском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Расчёты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ВС России сообщил, что за минувшие сутки нанесли комплексные удары по скоплению ВСУ в регионе и потопили лодку с украинскими десантниками.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 91 беспилотник Вооружённых сил Украины.