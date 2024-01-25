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Песков предложил спросить у Зеленского о причинах крушения Ил-76

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя крушение самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, предложил спросить у Владимира Зеленского о причинах трагедии.
Песков предложил спросить у Зеленского о причинах крушения Ил-76
  • РИА Новости

Журналисты его спросили, может ли Москва объяснить решение Киева сбить самолёт с украинскими военными.

Песков в ответ предложил позвонить в офис Зеленского и спросить у них об этом.

По его словам, это «из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию».

Песков заявил о необходимости добиваться международного расследования по всем преступлениям киевского режима с 2014 года.

Также представитель Кремля, комментируя заявление Зеленского о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, отметил, что оно нужно для расследования преступлений киевского режима.

Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Зеленский пытается замести следы заявлениями о расследовании крушения Ил-76.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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