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Украинский военный: из-за действий уклониста может пострадать его семья

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Военнослужащий 56-ой бригады Вооружённых сил Украины с позывным Пиночет рассказал, что уклонение от службы в армии может привести к тому, что пострадает семья сбежавшего.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала hromadske.

«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьёй, убеждаем: «Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут», — рассказал военный.

Он уточнил, что от этих последствий в первую очередь пострадает семья уклониста. 

Военный добавил, что солдаты из его подразделения мечтают исключительно об отдыхе. Кроме того, отметил он, многие не возвращаются обратно на фронт, приехав домой на побывку.

Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

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