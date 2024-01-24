Суд в Северной Осетии осудил жителя Екатеринбурга на пять лет за госизмену

Верховный суд Северной Осетии вынес приговор жителю Екатеринбурга по делу о государственной измене, его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

По данным спецслужбы, житель города Екатеринбурга Никита Меньшов 2004 года рождения принял решение об отправке на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российской армии. В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ для отправки на Украину, однако был задержан сотрудниками УФСБ.

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на два года», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что приговор в отношении государственного изменника вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.