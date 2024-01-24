Суд в Северной Осетии осудил жителя Екатеринбурга на пять лет за госизмену
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.
По данным спецслужбы, житель города Екатеринбурга Никита Меньшов 2004 года рождения принял решение об отправке на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российской армии. В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ для отправки на Украину, однако был задержан сотрудниками УФСБ.
«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на два года», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что приговор в отношении государственного изменника вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.