RT в Telegram
Подпишись

Президент Чехии: Украина не вернёт утраченные территории в обозримом будущем

Короткая ссылка
Украина не сможет вернуть утраченные территории в ближайшем будущем, заявил президент Чехии Петр Павел.
Президент Чехии: Украина не вернёт утраченные территории в обозримом будущем
  • AP

Об этом сообщает aktualne.cz.

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере, в обозримом будущем», — сказал он.

По словам чешского лидера, Россия определённо не простой противник и необходимо оценивать реальную ситуацию.

3 января издание The Wall Street Journal писало, что Украина даже в случае продолжения поддержки со стороны Запада не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года.

Журналист Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Welt заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить