Украина не сможет вернуть утраченные территории в ближайшем будущем, заявил президент Чехии Петр Павел.

Об этом сообщает aktualne.cz.

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере, в обозримом будущем», — сказал он.

По словам чешского лидера, Россия определённо не простой противник и необходимо оценивать реальную ситуацию.

3 января издание The Wall Street Journal писало, что Украина даже в случае продолжения поддержки со стороны Запада не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года.

Журналист Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Welt заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.