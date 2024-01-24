Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака киевского режима пресечена около 10:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.

Позже Гладков сообщил, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности.