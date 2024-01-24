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Жители Николаева сообщили об идущих к Херсонской области колоннах техники ВСУ

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Жители украинского города Николаева сообщили о большом количестве колонн боевой техники Вооружённых сил Украины, которые направляются в сторону подконтрольной киевским властям части Херсонской области.
Жители Николаева сообщили об идущих к Херсонской области колоннах техники ВСУ
  • AP

Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки», — констатировал собеседник агентства.

По словам Барбашова, в последнее время жители Николаева замечают звуки учений, которые проходят на близлежащих полигонах. Он уточнил, что в этих учениях задействованы новые подразделения украинской армии.

Ранее стало известно, что ВСУ и представители властей изымают у жителей подконтрольного Украине Снигирёвского района Херсонской области частную строительную технику.

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