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Константинов: после указа о территориях Зеленский мог бы претендовать на Колизей

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Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды или Колизей.

«Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям», — цитирует Константинова РИА Новости.

Кроме того, он назвал данный документ «бумагомарательством».

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил ведомствам создать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный Зеленским указ о так называемых исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации является абсурдным.

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