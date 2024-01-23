МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов за фейки о ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
«Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК России», — говорится в заявлении.
По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.
При этом в правоохранительных органах до этого указывали агентству, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Кличука по статье о фейках о ВС России.
Ранее МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака.