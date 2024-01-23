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МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов за фейки о ВС России

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинских Черновцов Романа Кличука за фейки о российской армии.
МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК России», — говорится в заявлении.

По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

При этом в правоохранительных органах до этого указывали агентству, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Кличука по статье о фейках о ВС России.

Ранее МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака.

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