RT в Telegram
Подпишись

WSJ: Украина пойдёт на болезненные экономические меры из-за задержки помощи США

Короткая ссылка
Украина в течение ближайших месяцев будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, так как Соединённые Штаты и Европа задерживаются с выделением средств Киеву.
WSJ: Украина пойдёт на болезненные экономические меры из-за задержки помощи США
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и экономистов с Украины.

Как отмечает газета, в текущем году украинская экономика столкнётся с дефицитом бюджета примерно в $40 млрд. Как утверждает издание, $30 млрд из этой суммы власти Украины намеревались покрыть за счёт финансирования Запада.

При этом, напомнила газета, ни США, ни странам Европы не удаётся согласовать новые пакеты помощи Киеву.

По мнению ряда аналитиков, это вынудит Украину начать печатать деньги, что приведёт к экономическому кризису в стране.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить