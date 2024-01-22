WSJ: Украина пойдёт на болезненные экономические меры из-за задержки помощи США

Украина в течение ближайших месяцев будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, так как Соединённые Штаты и Европа задерживаются с выделением средств Киеву.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и экономистов с Украины.

Как отмечает газета, в текущем году украинская экономика столкнётся с дефицитом бюджета примерно в $40 млрд. Как утверждает издание, $30 млрд из этой суммы власти Украины намеревались покрыть за счёт финансирования Запада.

При этом, напомнила газета, ни США, ни странам Европы не удаётся согласовать новые пакеты помощи Киеву.

По мнению ряда аналитиков, это вынудит Украину начать печатать деньги, что приведёт к экономическому кризису в стране.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.