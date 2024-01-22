Sputnik: сын французского генерала погиб при ударе ВКС по наёмникам в Харькове
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Об этом информирует агентство Sputnik Mundo.
По данным агентства, ликвидированный наёмник происходит из семьи французской военной элиты.
«Его отец в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса», — говорится в публикации.
Уточняется, что Алексис Дрион входил в состав второго батальона международного легиона Вооружённых сил Украины.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.