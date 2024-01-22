Сын французского генерала Фредерика Дриона Алексис погиб в результате удара Воздушно-космических сил России по расположению иностранных наёмников украинской армии в Харькове.

Об этом информирует агентство Sputnik Mundo.

По данным агентства, ликвидированный наёмник происходит из семьи французской военной элиты.

«Его отец в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса», — говорится в публикации.

Уточняется, что Алексис Дрион входил в состав второго батальона международного легиона Вооружённых сил Украины.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.