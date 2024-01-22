RT в Telegram
Подпишись

Sputnik: сын французского генерала погиб при ударе ВКС по наёмникам в Харькове

Короткая ссылка
Сын французского генерала Фредерика Дриона Алексис погиб в результате удара Воздушно-космических сил России по расположению иностранных наёмников украинской армии в Харькове.
Sputnik: сын французского генерала погиб при ударе ВКС по наёмникам в Харькове
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом информирует агентство Sputnik Mundo.

По данным агентства, ликвидированный наёмник происходит из семьи французской военной элиты.

«Его отец в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса», — говорится в публикации.

Уточняется, что Алексис Дрион входил в состав второго батальона международного легиона Вооружённых сил Украины.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить