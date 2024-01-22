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Постпред КНР: переговоры по Украине должны быть возобновлены как можно скорее

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта необходимо возобновить как можно скорее.
Постпред КНР: переговоры по Украине должны быть возобновлены как можно скорее
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее», — цитирует его РИА Новости.

Чжан Цзюнь добавил, что невозможно достичь мира при продолжающихся поставках вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры по ситуации на Украине, но не о том, как сохранить у власти нынешних «главарей киевского режима».

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