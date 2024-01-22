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Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о попадании ракеты в место дислокации ВСУ в ДНР

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Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук утверждает, что в ДНР из-за ракетного удара в ночь на 21 января погибли 16 украинских военных, ещё более 20 остались под завалами. Он обвинил в халатности командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о попадании ракеты в место дислокации ВСУ в ДНР
  • РИА Новости

Слова Мосийчука приводит «СТРАНА.ua».

Он отметил, что под удар попали в том числе ограниченно годные военнослужащие.

«В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — сказал бывший украинский депутат.

21 января Министерство обороны сообщило, что подразделения Вооружённых сил России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, располагавшийся в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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