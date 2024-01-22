Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о попадании ракеты в место дислокации ВСУ в ДНР
- РИА Новости
Слова Мосийчука приводит «СТРАНА.ua».
Он отметил, что под удар попали в том числе ограниченно годные военнослужащие.
«В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — сказал бывший украинский депутат.
21 января Министерство обороны сообщило, что подразделения Вооружённых сил России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, располагавшийся в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.