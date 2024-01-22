Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о попадании ракеты в место дислокации ВСУ в ДНР

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук утверждает, что в ДНР из-за ракетного удара в ночь на 21 января погибли 16 украинских военных, ещё более 20 остались под завалами. Он обвинил в халатности командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

РИА Новости

Слова Мосийчука приводит «СТРАНА.ua». Он отметил, что под удар попали в том числе ограниченно годные военнослужащие. «В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — сказал бывший украинский депутат. 21 января Министерство обороны сообщило, что подразделения Вооружённых сил России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, располагавшийся в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.